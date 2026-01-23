Localizan sana a mujer reportada como desaparecida en Puebla

Luego de cuatro días de búsqueda, la joven Lydia N, quien figuraba como desaparecida, fue localizada con vida en el municipio de Tepetixtla, perteneciente al Edomex. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que la mujer de 25 años se encuentra en buen estado de salud, poniendo fin a la alerta generada desde el pasado 18 de enero. La situación de la joven, anteriormente catalogada como desaparecida, dio un giro tras las investigaciones que descartaron una privación ilegal de la libertad.

La autoridad poblana precisó que, tras la ubicación de la joven en Tepetixtla, se logró corroborar que Lydia N no se encuentra embarazada. A pesar de las versiones iniciales que indicaban una gestación de nueve meses, la fiscal Pastor Betancourt señaló que la mujer no presenta signos de gravidez ni de un parto reciente. Esta declaración oficial contradice la información que circuló en redes sociales y que fue difundida preliminarmente por sus familiares.

Para esclarecer el paradero de la joven en el Edomex, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un total de 50 actos de investigación. Entre las diligencias destacaron el análisis de sábanas de llamadas y la revisión de cámaras de seguridad en la autopista Puebla-Orizaba. Los reportes indicaron que Lydia fue vista por última vez conduciendo su vehículo en dicha vialidad durante la madrugada, lo que inicialmente activó los protocolos de búsqueda inmediata.

El caso de la joven que fue reportada en la autopista Puebla-Orizaba generó una fuerte movilización ciudadana y el pronunciamiento de su esposo, quien solicitó apoyo frente a la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, las indagatorias preliminares determinaron que la mujer no fue víctima de un rapto violento. La autoridad ministerial subrayó que el traslado de la joven se realizó bajo protocolos de resguardo para garantizar su integridad.

Actualmente, se mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas de su ausencia y descartar cualquier delito colateral. La Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró la importancia de no difundir rumores, especialmente en casos que involucran a una mujer supuestamente embarazada, para evitar alarmas innecesarias en la sociedad. Lydia N será trasladada de regreso a Puebla para completar las diligencias administrativas de ley.

