Localizan con vida a Leonardo Escobar, profesor colombiano de la Ibero Puebla

La tarde de este viernes 16 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, fue localizado con vida. El hallazgo ocurrió en el municipio de Juárez, tras un intenso operativo coordinado entre autoridades estatales y federales que se extendió por más de 10 horas en las inmediaciones del área metropolitana de Monterrey.

El profesor Leonardo Escobar, de nacionalidad colombiana y 42 años de edad, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero. Según los reportes oficiales, el docente fue detenido inicialmente el 31 de diciembre por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey debido a una falta administrativa. Tras ser liberado de un juzgado cívico en Apodaca, se perdió total contacto con él, lo que activó una búsqueda nacional.

La localización de Leonardo Escobar se da en el marco de fuertes protestas realizadas esta misma mañana por estudiantes y docentes de la Ibero Puebla, quienes bloquearon vialidades para exigir su aparición. Aunque la Fiscalía no ha detallado las circunstancias exactas en las que fue encontrado, se confirmó que el académico fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas para recibir atención médica y psicológica.

Contexto de la desaparición y respuesta institucional

El caso de Leonardo Escobar generó controversia debido a las inconsistencias en los registros de su detención. El rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, denunció previamente que no existía registro de su captura en el Sistema Nacional de Detenciones, lo que levantó sospechas de irregularidades por parte de las autoridades de Apodaca. Incluso, su maleta fue hallada abandonada en el aeropuerto como objeto perdido.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mencionó en horas previas al hallazgo que el profesor había sido visto en estado de desorientación tras su liberación. Esta información fue clave para que las células de búsqueda de la Guardia Nacional y la Fuerza Civil concentraran sus esfuerzos en el municipio de Juárez, donde finalmente fue localizado.

La Universidad Iberoamericana Puebla emitió un comunicado expresando “enorme júbilo” por la noticia, agradeciendo la solidaridad de la sociedad civil y los medios de comunicación. No obstante, la institución subrayó que permanecerán atentos a las investigaciones para esclarecer las omisiones institucionales que permitieron que un miembro de su comunidad permaneciera dos semanas en paradero desconocido.

