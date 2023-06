Tras 48 horas desaparecida, localizan a Isabella; la tenían encerrada en cuartos de renta

Isabella, de 15 años, fue localizada la noche del 12 de junio tras permanecer más de 48 horas en calidad de desaparecida en Ciudad Constitución, municipio de Comondú. Según el testimonio de su madre, Deidad Ventura, fueron agentes de la Policía Municipal quienes la encontraron caminando a espaldas de la escuela primaria Pablo L. Martínez, en la zona centro de la cabecera municipal.

La joven desapareció la tarde del 11 de junio cuando salió de su hogar para ir a la tienda, pero ya no volvió. De acuerdo con las declaraciones compartidas por la madre de familia, Isabella estuvo todo el tiempo encerrada en unos cuartos de renta ubicados a pocos metros del plantel educativo donde se dio su hallazgo.

“Ahorita estamos en el Ministerio Público, me la van a revisar para saber si hubo lesiones o algo porque estaba en unos cuartos de renta. Ella me comentó que una persona la tenía ahí, ahorita lo que sí me dijeron aquí en el MP es que van a hacer la revisión y si no hay lesiones van a cerrar el caso. La parte de atrás de sus rodillas tenía unas marcas como de fricción como si hubiera sido de algún mecatito o de un lazo, porque las tiene en ambas piernas, a mi lo que se me hace raro es que, si la niña estuvo en unos cuartos, ahí quedó su ropa y la niña trae esas marcas en sus piernas, porque se va a cerrar el caso y no se va a investigar”.