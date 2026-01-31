Localizan a menor de 13 años que se fugó de casa cuna en La Paz; concluye búsqueda de todas las adolescentes

Elementos de la Policía Municipal localizaron alrededor de las 23:10 horas de este viernes a una menor de edad en un establecimiento Oxxo ubicado en la colonia Molino Harinero, en el cruce de las calles Misioneros Combonianos y Zapote, tras recibir un reporte ciudadano. Se trató de una adolescente de 13 años que se encontraba desaparecida luego de escapar de una casa cuna–casa hogar.

La joven era la última de varias menores que aún permanecía en calidad de no localizada, después de que un grupo de adolescentes huyera del inmueble horas antes. De acuerdo con los reportes, las menores escaparon saltando desde un segundo piso por la parte frontal del edificio y posteriormente brincaron la barda perimetral. Durante la huida, algunas resultaron lesionadas, lo que llevó a que se entregaran voluntariamente más tarde.

Tras el incidente, tres menores fueron reportadas como desaparecidas, activándose los protocolos correspondientes con fichas de búsqueda y operativos para su localización. Posteriormente, dos adolescentes fueron ubicadas por la Policía Estatal, mientras que la tercera —de 13 años— fue finalmente localizada por la corporación municipal.

Con este hallazgo, autoridades confirmaron que la totalidad de las menores fueron encontradas, y el caso quedó bajo seguimiento de las instancias competentes para garantizar su atención, valoración médica y resguardo.

