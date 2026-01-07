Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 7 de Enero, 2026
Seguridad

Localizan a adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos

Autoridades de Jalisco localizaron a adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos; el gobernador aclaró que se fueron por voluntad propia
7 enero, 2026
Localizan jovenes

Especial

Cinco adolescentes de entre 14 y 15 años, reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, fueron localizados sanos y a salvo, informaron las autoridades tras un operativo de búsqueda. Los jóvenes, de 14 y 15 años, habían sido reportados como desaparecidos la semana pasada en la colonia Buenavista.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco descartó que la ausencia de los jóvenes esté relacionada con reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. Aclaró que los adolescentes se fueron por su propia voluntad.

Durante la Junta de Seguridad, Lemus explicó que las autoridades revisaron el caso y confirmaron que no existió delito vinculado a su desaparición.

Esta acción se dio luego de que se emitieron fichas de búsqueda y se activaron protocolos con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco.

Las autoridades no han revelado aún todos los detalles del operativo. Sin embargo, recalcaron que la colaboración ciudadana fue clave para dar con los adolescentes.

Identificación de los adolescentes

Los cinco jóvenes localizados fueron identificados como:

  • Andy Gael Castro Rodríguez, 14 años

  • Luis Fernando González Ramírez, 15 años

  • Alexander Ortega Vázquez, 14 años

  • Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, 14 años

  • Cristopher Abraham Flores Rodríguez, 15 años

Tras la desaparición, se abrió una carpeta de investigación y se emitieron fichas con fotografías y características de cada menor para facilitar su localización.

El hallazgo se da en medio de un contexto en el que Jalisco registra altos índices de personas desaparecidas, lo que ha generado preocupación entre familiares y organizaciones civiles.

  Brenda Ireri Yáñez

