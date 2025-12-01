Localizan a agentes federales desaparecidos en Jalisco

Las autoridades federales confirmaron este lunes que los agentes federales reportados como desaparecidos desde el pasado 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco, ya fueron localizados con vida, poniendo fin a días de intensa búsqueda.

Según informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron hallados y se encuentran en buen estado de salud.

Asimismo, el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, también confirmó vía redes sociales que los elementos que estaban en calidad de “no localizados”, se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo oficial en el que circulaban los agentes fue localizado abandonado en el área de Paseo de los Virreyes, en Zapopan, con impactos de bala, lo cual dio paso a la hipótesis de un secuestro.

Tras su desaparición, se desplegó un operativo coordinado entre fuerzas federales, la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, y autoridades estatales, con la colaboración del gobierno de Jalisco.

Aunque los dos agentes fueron rescatados con vida, ambos reciben atención médica por lesiones no graves, y la SSPC anunció que se garantizará apoyo integral: atención médica, psicológica y acompañamiento a sus familias.

Por el momento, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo la desaparición de los agentes y quiénes fueron los responsables.