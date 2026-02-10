Localizan a cinco mineros sin vida en Sinaloa dentro de fosa clandestina

Las autoridades federales confirmaron la localización de un quinto cuerpo sin vida perteneciente al grupo de trabajadores de una mina canadiense en el estado de Sinaloa. El hallazgo se realizó en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde se realizaban intensos trabajos de búsqueda. En este punto de Sinaloa, las víctimas habían sido privadas de su libertad desde el pasado 23 de enero, lo que derivó en un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo formalmente el caso para profundizar en las investigaciones de este crimen que involucra a personal especializado de la industria de la mina. Entre las víctimas identificadas mediante pruebas de ADN se encuentran Antonio N, supervisor ambiental; los geólogos Ignacio Aurelio N y José Manuel N; el ingeniero José Ángel N y el trabajador José Antonio N. Los mineros identificados hasta el momento procedían de estados como Zacatecas, Chihuahua y Sonora.

El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, informó que las labores de inspección en la zona de la fosa clandestina continúan activas, ya que se localizaron otros cinco cuerpos que aún permanecen en calidad de desconocidos. El mandatario estatal recalcó que la cifra de víctimas en El Verde podría no ser definitiva. Por su parte, la FGR indicó que se mantiene una estrecha comunicación con los familiares para el traslado de los restos a sus lugares de origen.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEMDO, lidera la investigación para esclarecer el móvil de la privación de la libertad de los mineros en la región de Concordia. Según los antecedentes registrados por la policía, esta zona de Sinaloa ha presentado conflictos relacionados con la delincuencia organizada que afectan directamente a las empresas extranjeras. La mina de origen canadiense donde laboraban las víctimas ha suspendido actividades temporalmente tras los hechos ocurridos en El Verde.

Estadísticas de la FGR sugieren que el uso de una fosa clandestina para ocultar a las víctimas es una modalidad que se busca erradicar mediante operativos de la Agencia de Investigación Criminal. El gobernador Rubén Rocha Moya ha solicitado el apoyo constante de la Guardia Nacional y el Ejército para blindar los municipios serranos de Sinaloa. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la identidad de los otros cuerpos hallados en la misma excavación de El Verde.

