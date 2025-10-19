Localizan fosa clandestina en la carretera La Paz–San Juan de la Costa

Este domingo, el colectivo Búsqueda por La Paz confirmó la localización de una nueva fosa clandestina en las inmediaciones de la carretera La Paz–San Juan de la Costa. El hallazgo fue reportado como una “búsqueda positiva” por los integrantes del grupo, quienes notificaron de inmediato a la fiscalía general del Estado.

Las autoridades acordonaron la zona y se espera la llegada de servicios periciales para iniciar el procesamiento del sitio. Según el protocolo, se realizarán labores de fotografía, identificación de prendas y objetos personales, así como análisis forense. El objetivo es determinar cuántas personas podrían estar sepultadas en ese punto.

Zona marcada por hallazgos recientes

Por ahora, se trata de una sola fosa. Sin embargo, los colectivos advierten que esta región se ha convertido en un foco de hallazgos recientes. Tan solo en agosto, se reportó el descubrimiento de 66 cuerpos en fosas clandestinas dentro de un predio cercano a esta misma carretera.

Este antecedente evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones en Baja California Sur, que continúa afectando a decenas de familias.

Más de 40 fosas desde septiembre de 2024

De acuerdo con datos publicados por medios nacionales, más de 40 fosas clandestinas han sido identificadas por colectivos desde septiembre de 2024. Esto consolida a esta zona como una de las más golpeadas por la violencia en el estado.

Actualmente, Baja California Sur ocupa el lugar 23 a nivel nacional en número de personas desaparecidas, según cifras compartidas por organizaciones civiles y autoridades estatales.

Identificación y colaboración ciudadana

Los integrantes del colectivo señalaron que es fundamental contar con información detallada durante el procesamiento de la fosa. Elementos como prendas, pulseras o collares pueden ser clave para identificar a las víctimas y cruzar datos con los reportes de familiares.

La búsqueda continúa. Por ello, los colectivos reiteran el llamado a la ciudadanía para seguir colaborando con información que permita localizar a personas desaparecidas.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre este nuevo hallazgo.