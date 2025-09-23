Localizan helicóptero de la CFE en Jalisco

Tras casi 20 horas de rastreo, autoridades reportaron el hallazgo de un helicóptero propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la sierra occidental de Jalisco. La aeronave, reportada como extraviado el lunes por la tarde, fue localizada este martes en un paraje cercano a la localidad de La Virgencita, en el municipio de San Sebastián del Oeste.

De acuerdo con información de la UEPCBJ, en el interior del aparato fueron encontrados dos cuerpos sin vida, confirmando que no hubo sobrevivientes. Las autoridades informaron que el operativo incluyó la participación de comandancias regionales de Talpa de Allende y Puerto Vallarta, que se movilizaron por tierra hacia la zona conocida como cerro El Jabalí, señalada como el posible punto de impacto.

El reporte inicial indicaba que la CFE perdió comunicación con su tripulación poco después de las 17:00 horas del lunes. La falta de señal en la zona montañosa complicó las tareas de localización, lo que alargó el tiempo para confirmar la ubicación del aparato.

Las labores de búsqueda incluyeron sobrevuelo de aeronaves de la UEPCBJ y la intervención de personal especializado en rescate, así como elementos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes permanecieron listos para atender a posibles sobrevivientes.

La búsqueda aérea fue suspendida por mal clima la tarde del lunes, pero al amanecer de este martes se reactivaron los trabajos de rastreo con apoyo de helicópteros de diversas corporaciones municipales, estatales y federales.