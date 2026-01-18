Localizan a hombre ejecutado en CSL; la PGJE investiga

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de un hombre sin vida en Cabo San Lucas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 18 de enero, cuando se alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la zona norte de la ciudad. Al arribar al sitio, los cuerpos de seguridad confirmaron que la víctima presentaba lesiones evidentes producidas por impactos de bala.

De acuerdo con el reporte oficial recibido a las 02:49 horas, agentes de investigación se trasladaron a un domicilio particular ubicado en la calle Estrella, en la colonia Real Unidad. En el lugar, específicamente en la manzana 17, lote 24, se localizó el cuerpo inerte de la persona del sexo masculino. La zona fue acordonada de inmediato por elementos de la Policía Municipal y fuerzas federales para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos.

Personal de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio Doloso confirmó la noticia criminal e inició con las primeras indagatorias en el lugar de los hechos. Peritos de la Dirección de Servicios Periciales realizaron el procesamiento del sitio para la recolección de indicios, como casquillos percutidos y otras evidencias que ayuden a identificar la mecánica del ataque. La víctima ya fue identificada por las autoridades y contaba con 34 años de edad al momento de su fallecimiento.

