Localizan manta con acusaciones de corrupción contra elemento militar en La Paz

La mañana de este martes, autoridades localizaron una manta con un mensaje anónimo en el puente peatonal frente a Soriana Forjadores, en la ciudad de La Paz. El texto contenía acusaciones de presunta corrupción contra un integrante del 49 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Según los reportes preliminares, el mensaje mencionaba supuestos cobros indebidos y beneficios económicos dentro de la corporación militar. Hasta el momento, no se relaciona el contenido con actividades del crimen organizado.

El texto señalaba a un elemento castrense por presuntos “cobros de cuotas” al personal del batallón, a cambio de permisos, comisiones o elección de destinos de despliegue.

Después de que ciudadanos difundieron imágenes en redes sociales, elementos de la Policía Municipal de La Paz acudieron al lugar y retiraron la manta. Posteriormente, entregaron el material a las autoridades competentes para su revisión.

Hasta este martes por la tarde, no se ha confirmado si se abrirá una investigación formal sobre el contenido del mensaje. Tampoco la SEDENA ha emitido un posicionamiento oficial respecto al hecho.