Localizan presunta narcomanta en plantel del Cobach en Loreto

La noche del 1 de octubre se reportó la localización de una presunta manta con mensajes atribuidos al crimen organizado en el municipio de Loreto. El hallazgo ocurrió en la barda perimetral de un plantel del Colegio de Bachilleres (Cobach) en la colonia El Jaral, de acuerdo con informes extraoficiales.

Según la información preliminar, la lona contenía amenazas y referencias a presuntas agrupaciones delictivas que operan en la región. El texto no se reproduce por su carácter violento.

Este hecho se suma a otros casos similares registrados en Baja California Sur durante 2025. En esas ocasiones, las narcomantas han mostrado mensajes con disputas entre grupos criminales y, en algunos casos, señalamientos hacia funcionarios.

Hasta ahora, ninguna autoridad estatal ni corporación de seguridad ha confirmado el hallazgo ni informado sobre las investigaciones en torno a este caso.