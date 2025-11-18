Localizan sin vida a ciudadano estadounidense reportado como desaparecido en Mulegé

Autoridades estatales confirmaron la localización sin vida en Mulegé de un ciudadano estadounidense reportado como desaparecido en la zona de Bahía Asunción. El hallazgo ocurrió el domingo 16 de noviembre en una playa de Bahía Tortugas, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la última comunicación con Michael —de 41 años, originario de San Francisco, California— ocurrió el martes 11 de noviembre, cuando se desplazaba en su kayak por la zona de Bahía Asunción. Este 18 de noviembre se confirmó oficialmente su localización sin vida en Mulegé.

El reporte señala que alrededor del mediodía se alertó sobre la presencia de un cuerpo en el área conocida como Campo Pesquero San Cristóbal, en Bahía Tortugas. Agentes de investigación acudieron al sitio, donde corroboraron los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes, integrando los primeros indicios sobre la localización sin vida en Mulegé del masculino.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales procesaron el área y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). La necropsia de ley determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, informó la PGJE.