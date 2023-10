Se rehúsan a ser reubicados locatarios semifijos del centro histórico de La Paz

Autoridades se reunieron con locatarios fijos y semifijos del centro histórico de la ciudad de La Paz para dialogar en una nueva ocasión sobre las propuestas en cuestión de si se reubicarán o no los vendedores ambulantes.

Policías municipales cerraron las calles Santos Degollado entre Revolución para tener a todos los involucrados ahí mismo y dar con una solución donde pudieran expresar sus propuestas.

° Locatarios de puestos de se sienten afectados por reubicación

Durante todo ese tiempo los comerciantes hablaron sobre una nueva propuesta acerca de utilizar nuevos espacios, pero los dueños de los locales semifijos se negaron a cualquier tipo de reubicación, por lo que los propietarios de los locales expresaron su inconformidad y recalcaron que lo que ellos buscan es mejorar las condiciones del centro histórico de La Paz, así lo explicó uno de los comerciantes del centro histórico, Giovanni Castillo.

Luis Higuera, otro comerciante, comentó que siendo una ciudad turística vienen muchas personas de fuera, por lo que considera importante tener un mejor cuidado de la imagen.

“Aquí La Paz es zona turística, el turismo que viene de fuera viene al malecón y se viene al centro histórico, no es que anden metidos en la ciudad, andan caminando aquí y está muy descuidado el centro. Lo que no entienden ellos es que no es contra ellos, es una mejora, incluso se dijo que mejoraran los puestos para que dieran una mejor imagen, pero son cosas que no han aclarado, no sé cómo vayan a proceder ahí lo que sí quiero dejar que nosotros no tenemos nada en contra de él ellos”.