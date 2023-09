Locatarios de puestos semifijos en el centro de La Paz se sienten afectados por la posible reubicación

La Paz.- Las propuestas por parte de la Dirección de Comercio de La Paz desde los inicios del mes de septiembre sobre reubicar a los puestos semifijos hacia un área de estacionamiento o a otras zonas del centro, no han sido muy gratas para los locatarios en cuestión.

Al respecto, los comerciantes temen verse vulnerados económicamente, puesto que esta actividad laboral es el sustento de sus familias:

“La opción que nos está dando no es la más adecuada, porque nosotros tenemos ya años aquí trabajando en el centro; el cual, las ventas están muy bajas para que ella no esté pensando en que allá abajo, vendamos un poquito más, porque realmente si nos reubican ahí abajo nos va a ir mal, prácticamente creo que ni sacaríamos ni para nuestros alimentos diarios”, señaló un comerciante

Por su parte, los locatarios sienten preocupación y piden un poco más de empatía con respecto a las implicaciones negativas que podrían presentarse en caso de tomarse decisiones sin el consentimiento de ellos:

“Que se pongan en nuestros zapatos; ellos piensan que sí habría ventas ahí abajo, pero no. Nosotros como comerciantes tenemos la experiencia, sabemos cuánto vendemos, sabemos qué días hay ventas, sabemos qué meses hay ventas. Entonces nosotros, así como ellos están en la administración, también, no tenemos esa experiencia de estar ahí y no podemos opinar de cómo se manejan las cosas allá. Ellos piensan que si nos reubican, nos va a ir mejor. Eso es lo que ven ellos, cuando ellos no saben que nosotros prácticamente, pues aquí no lo hacemos nada mal a nadie”, expresó un comerciante