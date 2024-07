Lolita Ayala es captada en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno

La icónica periodista mexicana, Lolita Ayala, ha generado preocupación entre sus seguidores al ser vista en silla de ruedas y utilizando un tanque de oxígeno en su reciente llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

A pesar de haberse retirado de la conducción de Noticieros Televisa hace algunos años, sigue siendo una figura muy querida en la televisión mexicana y entre el público en general.

Ayala, conocida por su carisma y profesionalismo durante décadas en la pantalla, reveló abiertamente su situación de salud actual.

Explicó que las secuelas de un grave accidente en helicóptero, seguido de una caída en su hogar que resultó en la fractura de su fémur y cadera, han afectado significativamente su movilidad.

“Estoy bien pero estoy coja, por ando así, porque en la caída del helicóptero y cuando me rompí el fémur no me dejaron bien y me tiene que operar y yo ya no quiero”, explicó. En contraste, también solicitó a los reporteros que la dejen en paz y no la hostiguen tanto con el tema de su salud.