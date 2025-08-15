¿Por qué le dicen “El niño Lomecan” a Aldo de Nigris, habitante de La Casa de los Famosos México 3?

Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y figura prominente del espectáculo tras si ingreso a La Casa de los Famosos México 3, ha capturado la atención no solo por su destacada trayectoria en la cancha, sino también por su curioso apodo de “El Niño Lomecan” que ya ha causado intriga.

¿Por qué le dicen Lomecan a Aldo de Nigris?, es ya una de las preguntas que frecuentemente se hacen en el buscador Google, es por eso que hoy nos centraremos en contar la historia de este tierno apodo.

Este sobrenombre, que ha provocado risas y se ha convertido en una constante en memes virales en redes sociales, posee una fascinante historia que entrelaza el carisma inconfundible del habitante de La Casa de los Famosos y anécdotas personales.

El origen del apodo de “El Niño Bien” y “El Niño Lomecan” es, de hecho, una creación del propio Aldo de Nigris, quien lo adoptó de manera graciosa para describirse a sí mismo ante sus seguidores como “un niño bien”.

La teoría más extendida y aceptada sobre la historia del apodo “Niño Lomecan” de Aldo de Nigris surgió durante la etapa de Aldo como futbolista mexicano en los Rayados de Monterrey y tiene una estrecha relación con una crema antimicótica Lomecan, que cuida la salud íntima de las mujeres y que tiene por el slogan “el de las niñas bien“.

Ahora, tras el ingreso de Aldo de Nigris a “La Casa de los Famosos” se ha llevando el apodo de las redes sociales a la televisión, donde sus compañeros de programa no tardaron en adoptarlo.

La popularidad del término ha escalado exponencialmente, al punto que los seguidores de Aldo lo aclaman con frases como “El Lomecan triunfando” y han formado el leal “Team Lomecan”.

Dentro del reality show, el uso del apodo “El Niño Lomecan” se ha intensificado, convirtiéndose en un tema recurrente en las conversaciones de los participantes. Mientras que en redes sociales, este apodo ha causado gran impacto al grado de convertirse en una tendencia, memes virales y publicaciones de VIDEOS de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos.