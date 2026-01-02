Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Cambia de look en 2026: colores y cortes de cabello que serán tendencia

El 2026 traerá cortes modernos y colores naturales con toques audaces que marcarán la moda en salones de belleza.
2 enero, 2026
El 2026 llega con una fuerte renovación en el mundo de la belleza y el estilo personal. Las tendencias en cortes y colores de cabello apuntan a la naturalidad, la versatilidad y el empoderamiento, dejando atrás los looks rígidos para dar paso a estilos que resaltan la personalidad y el movimiento del cabello.

Expertos en moda y estilistas internacionales coinciden en que el próximo año dominarán los cortes funcionales, fáciles de mantener, combinados con tonos cálidos, naturales y acentos vibrantes que aportan frescura y modernidad.

 Cortes de cabello que estarán en tendencia en 2026

  • Bob fluido: versión más larga y con movimiento, ideal para un look elegante y moderno
  • Pixie largo: atrevido, femenino y versátil
  • Shaggy moderno: capas suaves, textura natural y estilo relajado
  • Corte mariposa (butterfly cut): volumen en la parte superior y ligereza en las puntas
  • Largo natural con capas invisibles: protagonismo del cabello sano y sin rigidez
  • Corte midi recto: minimalista y sofisticado, uno de los favoritos del año

Colores de cabello que marcarán tendencia en 2026

  • Castaño caramelo: cálido, elegante y favorecedor
  • Rubio vainilla: luminoso y natural, lejos de tonos extremos
  • Cobre suave: uno de los colores estrella del año
  • Negro brillante: regresa con fuerza por su efecto sofisticado
  • Chocolate profundo: ideal para un look clásico y moderno
  • Toques de color sutiles: reflejos miel, durazno o rosados discretos

 La clave del look en 2026

La tendencia apunta a un cabello que luzca saludable, con cortes que se adapten al ritmo de vida y colores que realcen el tono de piel. El objetivo no es transformar radicalmente, sino potenciar el estilo personal con decisiones inteligentes y actuales.

El 2026 será el año ideal para reinventarse, apostar por cambios frescos y elegir looks que combinen comodidad, moday autenticidad.

