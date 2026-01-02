Cambia de look en 2026: colores y cortes de cabello que serán tendencia

El 2026 llega con una fuerte renovación en el mundo de la belleza y el estilo personal. Las tendencias en cortes y colores de cabello apuntan a la naturalidad, la versatilidad y el empoderamiento, dejando atrás los looks rígidos para dar paso a estilos que resaltan la personalidad y el movimiento del cabello.

Expertos en moda y estilistas internacionales coinciden en que el próximo año dominarán los cortes funcionales, fáciles de mantener, combinados con tonos cálidos, naturales y acentos vibrantes que aportan frescura y modernidad.

Cortes de cabello que estarán en tendencia en 2026

Bob fluido : versión más larga y con movimiento, ideal para un look elegante y moderno

: versión más larga y con movimiento, ideal para un look elegante y moderno Pixie largo : atrevido, femenino y versátil

: atrevido, femenino y versátil Shaggy moderno : capas suaves, textura natural y estilo relajado

: capas suaves, textura natural y estilo relajado Corte mariposa (butterfly cut) : volumen en la parte superior y ligereza en las puntas

: volumen en la parte superior y ligereza en las puntas Largo natural con capas invisibles : protagonismo del cabello sano y sin rigidez

: protagonismo del cabello sano y sin rigidez Corte midi recto: minimalista y sofisticado, uno de los favoritos del año

Colores de cabello que marcarán tendencia en 2026

Castaño caramelo : cálido, elegante y favorecedor

: cálido, elegante y favorecedor Rubio vainilla : luminoso y natural, lejos de tonos extremos

: luminoso y natural, lejos de tonos extremos Cobre suave : uno de los colores estrella del año

: uno de los colores estrella del año Negro brillante : regresa con fuerza por su efecto sofisticado

: regresa con fuerza por su efecto sofisticado Chocolate profundo : ideal para un look clásico y moderno

: ideal para un look clásico y moderno Toques de color sutiles: reflejos miel, durazno o rosados discretos

La clave del look en 2026

La tendencia apunta a un cabello que luzca saludable, con cortes que se adapten al ritmo de vida y colores que realcen el tono de piel. El objetivo no es transformar radicalmente, sino potenciar el estilo personal con decisiones inteligentes y actuales.

El 2026 será el año ideal para reinventarse, apostar por cambios frescos y elegir looks que combinen comodidad, moday autenticidad.

