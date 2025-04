Looney Tunes arrasan en México mientras Warner los deja atrás

Contra las expectativas de su propia productora, “Looney Tunes: El Día Que La Tierra Explotó” se convirtió en un éxito en México, acumulando más de 16 millones de pesos en su primer fin de semana.

El país azteca se esta convirtiendo en el segundo mercado más importante a nivel mundial para la cinta, solo por debajo de Estados Unidos. La recaudación fue de 16.4 millones de pesos, cerca de 980,000 dólares.

Official: ‘THE DAY THE EARTH BLEW UP: A LOONEY TUNES MOVIE’ opens in Mexico with 16.4M Pesos ($846K) and 290.6K admissions to debut at No. 4 in the box office.

It’s now the second highest opening behind the US ($3.2M) and the highest box office debut for the movie globally 🇲🇽 pic.twitter.com/irPsxbcPvo

