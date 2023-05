López Obrador rechaza hablar de la carta de “Los Chapitos”

El gobierno de México actúa de conformidad a lo que establece el marco legal y no se especula, respondió Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al ser cuestionado sobre la supuesta carta enviada a Milenio por “Los Chapitos”. Dijo no conocer el contenido, pero sí que se enteró de su existencia esta mañana durante su reunión de seguridad.

López Obrador decidió no opinar sobre el tema. “A diferencia de lo que se hacía antes, no hay ningún grupo protegido, porque antes, como ha quedado de manifiesto, se protegía a un grupo, a un cártel y se perseguía a otros. Incluso hasta los del cártel protegido actúan como policías para combatir a los adversarios; eso no, aquí está bien pintada la raya”.