Surge “Lord que te importa”, Ayuntamiento de Guadalajara lo despide

Un empleado municipal de la policía municipal de Guadalajara fue detenido durante la madrugada del 27 de agosto tras ser sorprendido conduciendo en estado de embriaguez en el cruce de las avenidas Américas y Manuel Acuña. El caso se viralizó en redes sociales, donde se le apodó “Lord que te importa”.

El trabajador, identificado como Luis Argenis N, reaccionó con insultos y amenazas cuando fue abordado por oficiales de tránsito. En lugar de cooperar, protagonizó un altercado en plena vía pública y afirmó que su puesto dentro de la corporación lo protegía de cualquier sanción.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que “Lord que te importa” se niega a obedecer las indicaciones de los agentes, mientras grita groserías y exige que no lo toquen. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron indignación ciudadana.

En uno de los fragmentos se observa cómo pierde el control, lanza insultos y asegura que los policías no sabían con quién trataban. También se le escucha repetir frases incompletas y exigir un trato diferente al de cualquier ciudadano.

De acuerdo con la información oficial, el trabajador estaba en evidente estado de embriaguez, lo que reforzó la decisión de su detenido y la apertura de un procedimiento administrativo en su contra.

La policía municipal confirmó que, aunque el hombre desempeñaba un cargo administrativo y no operativo, fue separado de su puesto de manera definitiva.

La alcaldesa Verónica Delgadillo respaldó públicamente la determinación de cesarlo, al señalar que en su administración no habrá tolerancia para quienes incumplan la ley.