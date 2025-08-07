Agresión a mujer en elevador de Cuajimalpa; señalan a Jaime Shehoah, alias #LordElevador, como agresor (Video)

Un nuevo caso de violencia de género ha generado indignación en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que un hombre agrede brutalmente a una mujer al interior de un elevador en un edificio residencial ubicado en Cuajimalpa, Ciudad de México.

El presunto agresor ha sido identificado por internautas como Jaime Shehoah, a quien ya se le ha comenzado a nombrar en redes con el apodo de “#LordElevador”, en referencia al lugar donde ocurrió la agresión.

En el video, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada oficialmente, se observa a un hombre golpeando a una mujer de manera violenta, sin que nadie intervenga en ese momento.

Usuarios de plataformas como X (antes Twitter) y TikTok han compartido las imágenes exigiendo justicia y pidiendo que se investigue el caso de manera inmediata.

Diversos testimonios señalan que no sería la primera vez que el hombre en cuestión ejerce violencia contra mujeres, aunque hasta el momento no se han hecho públicos antecedentes penales ni denuncias previas formales.

El hecho habría ocurrido en el complejo residencial Avivia, en Cuajimalpa. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial, aunque organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres han solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervenir de oficio ante la evidencia difundida.

Llamado a la acción

Colectivos feministas, usuarios en redes y vecinos de la zona han comenzado a movilizarse para visibilizar el caso y presionar por una respuesta institucional.

“No podemos seguir tolerando este tipo de violencia. Basta de impunidad”, expresó una activista desde su cuenta en X.

Asimismo, se ha hecho un llamado a que cualquier persona con información relacionada al caso la proporcione de forma anónima a través del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (tel. 55 5533 5533) o a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género.