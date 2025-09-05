Lorena apaga la vida nocturna en Cabo San Lucas: se organizan para reactivar bares y restaurantes

Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Lorena no solo dejaron deslaves y afectaciones en zonas habitacionales, también impactaron directamente en la vida nocturna de Cabo San Lucas, uno de los principales motores económicos del destino turístico.

Actualmente, bares, restaurantes y centros de entretenimiento en la zona turística del centro permanecen cerrados o con operaciones limitadas debido a calles cubiertas de arena, basura arrastrada por los arroyos y daños menores en fachadas.

🧹 Empresarios se organizan para limpieza y reactivación

De acuerdo con Robbin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, se están llevando a cabo reuniones con representantes del sector para coordinar una estrategia de reactivación responsable.

“Estamos en pláticas constantes con otras agrupaciones empresariales para reactivar la vida nocturna una vez que pasen los efectos de Lorena. Cada bar o restaurante debe limpiar sus fachadas y frentes. Siempre queda arena y basura tras una tormenta, y ya nos estamos organizando para comenzar con la limpieza”, expresó Hernández.

💼 Recuperar imagen urbana, clave para la economía local

Aunque no se reportaron daños estructurales graves, los empresarios coinciden en que es esencial restaurar la imagen urbana antes de reabrir completamente los establecimientos. Esta limpieza y rehabilitación son fundamentales para mantener el flujo turístico y sostener la economía local, especialmente de cara a la próxima temporada alta.

