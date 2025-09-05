Lorena se degrada a ciclón post-tropical; seguirá causando lluvias en BCS y el noroeste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Lorena se debilitó a ciclón post-tropical la madrugada de este viernes 5 de septiembre, aunque sus desprendimientos nubosos continuarán provocando fuertes lluvias, vientos y oleaje en el noroeste y norte de México.

De acuerdo con el aviso número 27, emitido a las 03:00 horas, el centro del sistema se localiza a 275 km al oeste de Cabo San Lázaro y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, en Baja California Sur, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h. Actualmente, su desplazamiento es estacionario.

Pronóstico de lluvias y vientos

El SMN pronostica lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en Baja California Sur, intensas en el sur de Baja California y el occidente-sur de Sonora; muy fuertes en el norte y costa de Sinaloa, así como en Durango, y fuertes en Chihuahua. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el aumento en ríos y arroyos.

Además, se esperan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y norte de Sinaloa. El oleaje será de 2 a 3 metros en la costa occidental de BCS y de 1.5 a 2.5 metros en la costa oriental y en Sinaloa.

Último aviso del sistema

El organismo indicó que, debido a su debilitamiento y trayectoria, este será el último aviso oficial sobre Lorena, aunque se mantiene la vigilancia en las entidades afectadas.

Recomendaciones a la población

Protección Civil pidió a la población de los estados mencionados extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras, y atender los avisos de las autoridades locales.