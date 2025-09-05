Lorena se degrada pero continuará con lluvias en el norte del estado

Aunque la tormenta tropical Lorena se ha degradado, continuará generando lluvias en Baja California Sur, principalmente en la zona norte, informó el Consejo Estatal de Protección Civil.

Durante la sesión de seguimiento se señaló que, pese a su debilitamiento, el fenómeno mantiene una amplia circulación y un lento desplazamiento frente a las costas. Esta condición complica el pronóstico, aunque no representa un impacto directo en tierra.

Los acumulados estimados son de entre 250 y 350 milímetros en la zona media y norte del estado, mientras que en el sur las precipitaciones disminuirán a un rango de 50 a 75 mm.

Afectaciones menores por municipios

Mulegé: 35 albergues habilitados con 85 personas refugiadas.

Loreto: encharcamientos en zonas urbanas y la carretera transpeninsular; derrumbe en la cuesta de Ligüí.

Comondú: cortes en caminos vecinales de Bahía Magdalena y refugios abiertos de forma preventiva.

La Paz: problemas en accesos de la comunidad de La Trinidad y alcantarillas tapadas.

Los Cabos: siete albergues activos con 161 personas; afectaciones en Aguajitos, Nicolás Tamaral y el vado de Zacatal.

Atención de servicios y carreteras

La CFE desplegó 46 brigadas en la zona norte para acciones preventivas y corrección de fallas. En Los Cabos y La Paz, el servicio eléctrico quedó restablecido al 100 %.

En cuanto a infraestructura, la SICT confirmó trabajos en la cuesta de Ligüí, mientras que CAPUFE anunció que las casetas en Los Cabos reanudarán operaciones normales este viernes a partir de las 6:00 horas.

Clases suspendidas y revisión de escuelas

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que la suspensión de clases continuará este viernes en todo el estado. Además, hizo un llamado a docentes y supervisores para revisar las condiciones de los planteles.

“Ayer se hizo una convocatoria para que mañana, que no habrá labores educativas, docentes, supervisores y jefes de sector nos ayuden a revisar sus escuelas. Donde requieran apoyo deberán informarlo a las autoridades municipales y estatales, para atender problemas como cisternas o fallas técnicas. De esta forma, el lunes estaremos en la mejor disposición de trabajar y que los padres de familia puedan apoyarnos en llevar a las niñas y niños a la escuela”, expresó Castro Cosío.

Recomendaciones de Protección Civil

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la población a no cruzar arroyos y mantenerse atenta a la información oficial, ya que las lluvias en el norte del estado continuarán durante los próximos días.

