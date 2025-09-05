Lluvias de Lorena provocan desove masivo de tortugas en Los Cabos

La tormenta tropical “Lorena” no solo dejó lluvias intensas en la región, sino que también provocó un inusual y positivo fenómeno ambiental: un desove masivo de tortugas marinas en diversas playas de Los Cabos.

De acuerdo con la Dirección de Recursos Naturales y Vida Silvestre, en menos de 24 horas se recuperaron más de 250 nidos de tortuga marina, cada uno con un estimado de 100 huevos. La pronta acción ciudadana fue clave para su rescate.

“Desde ayer hasta hoy, hemos recuperado más de 250 nidos. Estos fueron reportados por la ciudadanía, lo cual agradecemos enormemente. Cuando una tortuga siente peligro por condiciones climáticas, busca proteger sus huevos en la arena”, explicó Jorge Armando López Espinoza, titular de la dependencia.

El funcionario señaló que esta reacción forma parte del instinto natural de supervivencia de las tortugas marinas ante eventos climáticos extremos. Una vez ubicados, los nidos fueron trasladados a corrales de manejo donde permanecerán bajo vigilancia especializada.

Por su parte, el Programa de Tortuga Marina recomendó a la población que, en caso de observar un nido o una tortuga desovando, se realice un reporte inmediato al 911, incluyendo video y ubicación. El equipo de campo, liderado por el biólogo Gabriel Olvera, se encarga de recolectar los huevos y garantizar su protección hasta la eclosión.

