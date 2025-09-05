Tormenta Lorena no detiene circulación en carreteras federales de BCS

A pesar de las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Lorena, la red de carreteras federales en Baja California Sur se mantiene abierta y funcional, especialmente el tramo entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, donde no se han reportado afectaciones mayores.

Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro SICT en Baja California Sur, informó que la carretera Transpeninsular, desde Cabo San Lucas hasta el paralelo 28, permanece transitable. Sin embargo, hizo un llamado a manejar con precaución debido a condiciones de humedad en el asfalto y algunos deslaves menores.

“En términos generales, la carretera Transpeninsular se encuentra transitable. Claro que debemos circular con precaución porque la tierra está húmeda, continuará lloviendo, y hay escurrimientos y deslaves que han afectado momentáneamente la circulación”, explicó.

🚧 Brigadas de la SICT trabajan en limpieza y mantenimiento

Gutiérrez de la Rosa señaló que brigadas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) han estado retirando azolve y piedras caídas en el camino, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo tras las lluvias.

“Las brigadas han estado trabajando en las carreteras retirando azolve, piedras que caen sobre el camino”, detalló.

🚗Paso a desnivel en glorieta Fonatur sigue en construcción

El funcionario también informó que las precipitaciones no han afectado la obra del paso a desnivel en la glorieta Fonatur, ubicada en San José del Cabo, la cual avanza conforme al calendario establecido.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento