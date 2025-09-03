La Paz refuerza medidas preventivas previo a la llegada del huracán Lorena

La capital sudcaliforniana se mantiene en fase preventiva ante el inminente arribo del huracán Lorena. Autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron operativos de supervisión, resguardo y atención a la población en zonas de riesgo.

El Consejo Estatal de Protección Civil confirmó que se encuentran listos 153 refugios en todo el estado, mientras que el Ayuntamiento de La Paz supervisó 32 albergues temporales en zonas urbanas y rurales.

Recorrido en zonas de riesgo

El gobernador, acompañado por los subsecretarios de Protección Civil, Héctor Amparano, y de Administración, Jorge Humberto Bautista Rodríguez, realizó un recorrido por colonias asentadas en zonas de riesgo en La Paz, con el objetivo de reforzar acciones preventivas y constatar las necesidades de las familias más expuestas.

De igual manera, integrantes del gabinete estatal trabajan de forma coordinada con presidentas y presidentes municipales para atender a la población en cada municipio.

Servicios y movilidad restringidos

De manera preventiva, se anunció la suspensión temporal de la recolección de basura en la capital y la suspensión parcial del transporte público en la zona sur.

En el caso del sistema Tiburón Urbano, se ajustaron las rutas:

Ruta 01A: 2 unidades hasta Libramiento Juan de Dios Angulo (sin servicio en zona sur).

Ruta 01B: 6 unidades hasta Libramiento Juan de Dios Angulo (sin servicio en zona sur).

Ruta 02: Retorno en Mar Caribe y Constituyentes, con 9 unidades en total:

7 unidades hasta Mar Caribe y Constituyentes desde 1975 (sin servicio en zona sur).

2 unidades regresando de la zona sur.

Cierre de arroyos y vados

Autoridades municipales reportaron cierres y restricciones en diversos cruces de arroyos y vados, exhortando a la ciudadanía a no arriesgarse a cruzarlos.

Pronóstico oficial

El Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA) mantiene vigilancia estrecha de huracán Lorena, con pronóstico de lluvias intensas de 75 a 150 mm, rachas de viento fuertes y oleaje de hasta 3.5 metros en costas de Baja California Sur.

Panorama general previo al impacto

La Paz enfrenta las horas previas a la llegada del huracán Lorena con acciones coordinadas de gobierno estatal y municipal, supervisión directa en zonas de riesgo, habilitación de refugios, suspensión de servicios básicos y restricciones a la movilidad.

El llamado de las autoridades es claro: mantenerse en resguardo, seguir únicamente fuentes oficiales y extremar precauciones ante un fenómeno que, aunque de categoría 1, podría generar afectaciones considerables en la capital y municipios aledaños.

