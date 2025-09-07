Huracán Lorena supera el promedio anual de lluvias en Los Cabos en solo tres días

El paso del huracán Lorena por Los Cabos dejó precipitaciones históricas, superando los promedios anuales en solo tres días. Aunque las lluvias generaron cortes viales y daños en infraestructura, las autoridades informaron que no hubo víctimas mortales.

📊 Datos históricos de precipitaciones

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante 2024 se acumularon 210 mm de lluvia en Cabo San Lucas y 223 mm en San José del Cabo. Sin embargo, el paso del huracán Lorena en tan solo tres días superó esa cantidad histórica.

🌧️ Precipitaciones registradas

De acuerdo con cifras presentadas por el director de Protección Civil de Los Cabos, Francisco Cota, de manera preliminar se registró un promedio superior a los 200 milímetros, siendo la comunidad de Santa Anita donde más milímetros de lluvia se registraron con 270 mm. A pesar de estos grandes volúmenes de agua, el saldo fue blanco.

“ Se registró en nuestro municipio en la zona norte de la cabecera municipal de más de 200 milímetros, estamos a la espera de la información oficial que emita la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero de manera preliminar registramos aproximadamente 270 milímetros al norte de San José del Cabo en la comunidad de Santa Anita”, comentó Cota.

🚧 Daños y medidas de emergencia

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que los mayores daños se concentraron en cortes de vialidades y afectaciones a la infraestructura. Por ello, se considera solicitar la declaratoria de emergencia al Gobierno Federal, con el propósito de acceder a recursos destinados a la rehabilitación de la infraestructura urbana.

⚠️ Alerta por temporada ciclónica

Protección Civil también alertó que el municipio permanece en una zona considerada como crítica dentro de la temporada ciclónica, por lo que se prevé que las lluvias podrían continuar durante los próximos días.

