¿Lorena ya no tocará tierra en Baja California Sur? Esto dice el pronóstico del SMN

La tormenta tropical Lorena continúa desplazándose hacia el noroeste frente a las costas de Baja California Sur y, según el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya no se prevé que toque tierra en la península, aunque sus efectos seguirán siendo significativos.

A las 15:00 horas de este jueves, el centro del sistema se localizaba a 255 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro y a 265 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, con vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h. El fenómeno mantiene un desplazamiento de 11 km/h hacia el noroeste.

Lluvias y riesgos asociados

El SMN pronosticó para las próximas horas:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Baja California Sur.

Lluvias intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur y Sonora.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Sinaloa y Durango.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua.

Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos, además de reducir la visibilidad en carreteras.

Viento y oleaje

El pronóstico también incluye rachas de 50 a 70 km/h en costas de BCS, así como oleaje de 3.5 a 4.5 metros en el litoral occidental de la entidad y de hasta 2.5 metros en el Golfo de California y costas de Sinaloa.

Degradación del sistema

De acuerdo con la trayectoria prevista, Lorena se mantendrá como tormenta tropical hasta el viernes y, posteriormente, se degradará a remanentes post-tropicales sin impactar directamente en tierra.

Llamado a la población

El SMN exhortó a la población y a la navegación marítima a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, y a mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y autoridades locales.