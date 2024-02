“En este gobierno a los periodistas se les demanda”: Loret tras audiencia de 8 horas con hermano de AMLO

La tarde de este martes 27 de febrero, el periodista Carlos Loret de Mola se presentó ante el juzgado de la Ciudad de México para llevar a cabo un careo con Pío López Obrador, hermano del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien lo demanda por 400 millones de pesos, tras la publicación de unos videos donde recibe sobres con dinero.

Tras la audiencia que duró casi ocho horas, el comunicador de LatinUs dio detalles sobre lo ocurrido en su noticiario de la noche, y fue contundente al decir que Pío quiso hacer su “propia” mañanera en el careo, pese a que terminó aceptando que sí es él quien aparece en los ahora famosos videos.

Hoy, el régimen me sentó en el banquillo de los acusados.

Así me fue: pic.twitter.com/JrnP9ycBup — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 28, 2024

Sin embargo, previo a eso, la defensa de Pío le realizó un total de 50 preguntas, donde incluían la premisa de ¿cuánto ganaba?, un cuestionamiento que, según Loret de Mola, viene directamente desde Palacio Nacional.

“En este gobierno a los periodistas se les demanda y a los criminales se les abraza. No sé qué más tiene que pasar para darnos cuenta de que es una mentira eso de que este es un país de libertades donde se puede ejercer el periodismo libremente. Lo que hoy me sucedió en los tribunales de la Ciudad de México es una muestra más de acoso a la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador”, dijo.

El presentador de noticias reiteró que este episodio, donde Pío le pide una suma estratosférica de dinero por los delitos de daño moral, es una clara violación a la libertad de expresión, y al trabajo que hacen a diario los periodistas.

“Habló largamente, desordenadamente, repetía una y otra vez, soltaba frases, se contradecía. Actuaba con la prepotencia de quien se sabe impune, poderoso y protegido. Pero al final terminó aceptando todo, que los videos son reales”.

Loret acusa de intimidación al gobierno de AMLO

En su mensaje de casi siete minutos, el comunicador repitió que este juicio es una especie de reprensión de López Obrador, quien busca callar a los periodistas que están en su contra o exhiben la corrupción de su gobierno.

“Que sepan el presidente, su hermano y todos los que se quieran formar en la fila de los tiranos que no nos van a doblar, que vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea, que no voy a revelar mis fuentes, que no me voy a disculpar”, finalizó el periodista.