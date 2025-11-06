Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 6 de Noviembre, 2025
Turismo

Loreto será sede del Festival de Bienestar 2025 “Live Well Experience”

Loreto será sede del Festival de Bienestar 2025 “Live Well Experience”, con yoga, mindfulness y conciertos que impulsan el turismo saludable en BCS
Brenda Ireri Yáñez
6 noviembre, 2025
Loreto será sede del Festival de Bienestar 2025 “Live Well Experience”, un evento que busca posicionar al municipio como un destino de bienestar, naturaleza y descanso, promoviendo hábitos saludables entre la comunidad local.
Actualmente, la ocupación hotelera alcanza el 72%, reflejo del creciente interés de visitantes nacionales e internacionales.

Actividades de bienestar y conexión con la naturaleza

La secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, informó que el festival, organizado por FITUES, FITULORE y el Ayuntamiento de Loreto, incluirá actividades como yoga restaurativo, mindfulness, meditaciones, conciertos de bienestar y charlas sobre longevidad.

Las clases gratuitas para niños y padres se impartirán en distintos horarios durante los tres días del evento, del 7 al 9 de noviembre, y pueden consultarse en el sitio oficial yoga.com.mx/loreto-live-well-experience.

Turismo de bienestar, una oportunidad para Loreto

Collins destacó que el turismo de bienestar representa una oportunidad para diversificar la oferta turística de Baja California Sur y fomentar el desarrollo integral de las comunidades.

El Festival de Bienestar Loreto 2025 da continuidad al Todos Santos Wellness Fest, que la semana pasada reunió a unas 300 personas, consolidando la creciente afición por las actividades de bienestar en la región.

