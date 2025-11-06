Loreto será sede del Festival de Bienestar 2025 “Live Well Experience”, un evento que busca posicionar al municipio como un destino de bienestar, naturaleza y descanso, promoviendo hábitos saludables entre la comunidad local.

Actualmente, la ocupación hotelera alcanza el 72%, reflejo del creciente interés de visitantes nacionales e internacionales.

Actividades de bienestar y conexión con la naturaleza

La secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, informó que el festival, organizado por FITUES, FITULORE y el Ayuntamiento de Loreto, incluirá actividades como yoga restaurativo, mindfulness, meditaciones, conciertos de bienestar y charlas sobre longevidad.

Las clases gratuitas para niños y padres se impartirán en distintos horarios durante los tres días del evento, del 7 al 9 de noviembre, y pueden consultarse en el sitio oficial yoga.com.mx/loreto-live-well-experience.

Lee más: El turismo en BCS deja 107 mil millones de pesos en los últimos cuatro años

Turismo de bienestar, una oportunidad para Loreto

Collins destacó que el turismo de bienestar representa una oportunidad para diversificar la oferta turística de Baja California Sur y fomentar el desarrollo integral de las comunidades.

El Festival de Bienestar Loreto 2025 da continuidad al Todos Santos Wellness Fest, que la semana pasada reunió a unas 300 personas, consolidando la creciente afición por las actividades de bienestar en la región.