Loreto anuncia cartelera estelar para las Fiestas de San Javier 2025

Cartelera oficial de las Fiestas de San Javier 2025

La presidenta municipal de Loreto, Paz Ochoa Amador, presentó la cartelera oficial de artistas que animarán las Fiestas de San Javier 2025. Este evento es uno de los más importantes de Baja California Sur y del noroeste de México.

La celebración se realizará los días 1, 2 y 3 de diciembre. El programa musical fue diseñado para el disfrute de todas las edades.

Elenco artístico confirmado

1 de diciembre

Novillos de la Sierra abrirán el festejo con su ambiente sierreño, ideal para el baile y el canto.

Elías Medina cerrará la primera noche con su estilo romántico. "Será un momento para bailar de cachetito", expresó la alcaldesa.

2 de diciembre

Grupo La Mira pondrá a bailar al público en el día más simbólico de la festividad.

Alex Ramírez, "El Heredero del Corrido", junto a Serapio Ramírez y su grupo Profetas, interpretarán las tradicionales mañanitas al Santo Patrono San Francisco Javier.

3 de diciembre

Los Hijos de Barrón regresan a petición del público tras su exitoso show del año pasado. Su presentación cerrará la edición 2025 como un “regalo” para la comunidad.

Tradición, fe y convivencia familiar

Ochoa Amador destacó que las fiestas combinan la devoción religiosa a San Francisco Javier con actividades populares. De esta manera, se fortalece la economía local y la convivencia familiar.

Además, decenas de familias ya se preparan para ofrecer productos durante los tres días de celebración. En consecuencia, se espera una importante derrama económica para Loreto y la comunidad de San Javier.

La alcaldesa también invitó a participar en la tradicional caminata de la Misión de Nuestra Señora de Loreto a la Misión de San Javier. Este año se celebrará su cuarta edición.

La salida será el 22 de noviembre a las 11:45 de la noche. El recorrido iniciará en punto de la medianoche.

Seguridad y fiesta para todo el municipio

Finalmente, Ochoa Amador subrayó que el municipio trabaja para garantizar la seguridad de las familias durante los tres días de fiesta. Por ello, reiteró la invitación a loretanos y visitantes a sumarse a esta celebración que honra a uno de los símbolos históricos y religiosos más importantes de la región.