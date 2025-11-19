Loreto arranca la fase estatal de la Olimpiada CONADE 2026 en básquetbol

Loreto, Baja California Sur, se prepara para un fin de semana intenso con el inicio de la fase estatal de la Olimpiada CONADE 2026 en básquetbol, categoría 15-16 años.

Desde el 19 de noviembre, el Gimnasio Auditorio Municipal “Prof. Medardo Meza Domínguez” será sede de los partidos entre cinco selectivos sudcalifornianos, en ramas femenil y varonil. Los equipos buscarán su pase a la etapa nacional.

Reunión de coordinación previa

Antes de la competencia, se realizó una reunión plenaria de coordinación. En ella se revisaron los últimos detalles de logística, seguridad y protección para equipos, entrenadores y asistentes.

La mesa de trabajo fue encabezada por el director del deporte, Noé Fiol Verduzco, junto con la presidenta municipal, Paz del Alma Ochoa Amador. También participaron representantes de seguridad pública y protección civil. En consecuencia, se garantizó un evento ordenado y seguro para deportistas y público.

“Desde Loreto estamos listos”, fue el mensaje que trascendió en la reunión, destacando el compromiso del municipio por impulsar el talento juvenil y fortalecer el desarrollo deportivo en Baja California Sur.

El torneo comenzó oficialmente a las 08:00 de la mañana.

Invitación a la afición loretana

Las autoridades locales hicieron un llamado a la afición de Loreto para respaldar a las nuevas generaciones del baloncesto estatal.

Además, invitaron a seguir las transmisiones en vivo desde el Gimnasio Medardo Meza y a disfrutar de cerca el esfuerzo, disciplina y pasión de las futuras promesas deportivas.