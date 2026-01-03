Inicia en Loreto, BCS, obras de 157 viviendas del Bienestar; ciudadanos piden mayor transparencia

El municipio de Loreto, Baja California Sur, empezó el año 2026 con buenas noticias. ¡Ya han iniciado los trabajo para construir las primeras casas del programa “Viviendas para el Bienestar”.

Fue la presidenta municipal, Paz Ochoa Amador, quien utilizando sus redes sociales dio la buena noticia a la población loretana este 2 de enero del 2026.

“Con una vista inigualable ha dado inicio el desmonte para lo que serán las primeras 157 casas del programa nacional, vivienda del bienestar“, fueron algunas de las declaraciones que dio la alcaldesa de Loreto, BCS.

En el video que apenas dura unos segundos, se puede ver maquinaria pesada limpiando un terreno en el cual ya se ven unas líneas blancas que delimitan las zonas en donde serán construidas las viviendas que son construidas mediante el programa “Viviendas para el Bienestar” que promueve el Gobierno de Federal, que encabeza la presidenta morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy les compartimos dónde se encuentran limitadas y por supuesto los avances que ya están en proceso”, puntualizó Paz Amador Ochoa para dejar correr algunas imágenes donde también se pueden ver casas vecinas y al fondo el hermoso mar que bordea el municipio de Loreto.

Ciudadanos piden mayor transparencia en la asignación de viviendas para el Bienestar

A pesar de que el programa “viviendas para el Bienestar” ha sido bien recibido por la población, en los comentarios del post de la presidenta municipal de Loreto, Paz Amador Ochoa, los ciudadanos piden mayor transparencia y revisar la lista de beneficiados, mediante las siguientes declaraciones:

“No Hicieron las cosas como dijeron, primero hubieran hecho las visitas domiciliarias para ver quien realmente las necesita, salió sorteada gente que no tienen necesidad de vivienda”

“Chequen bien que no haya preferencias es lugar chico y se sabe quien ya tiene casa prioridad a quien en verdad la requiere”, “Ojalá subieran la lista de los beneficiados”, son solo algunas de las peticiones que hacen a la alcaldesa Paz Amador Ochoa y a las autoridades del programa “Viviendas para el Bienestar”.

