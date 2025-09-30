“Lord y Lady Loreto”: extranjeros insultan a jóvenes en una cancha pública

Un video difundido en redes sociales desató indignación en Loreto, al mostrar a una pareja de extranjeros insultando a jóvenes que practicaban en una cancha de la colonia Zaragoza.

En la grabación se escucha cómo la pareja lanza ofensas y, antes de irse, apaga las luces de la cancha. Vecinos aseguraron que no es la primera vez que ocurre, pues en varias ocasiones niños, jóvenes y adultos han sufrido agresiones verbales mientras utilizan este espacio público.

De acuerdo con los testimonios, los reclamos de los extranjeros se deben al ruido generado por las actividades en el parque cercano a sus viviendas. Sin embargo, los habitantes recalcaron que se trata de un área pública destinada al esparcimiento.

La comunidad pidió respeto y exigió la intervención de las autoridades municipales para garantizar la tranquilidad de quienes usan el lugar. Hasta ahora, ninguna instancia oficial ha informado sobre la atención a esta denuncia.

En redes sociales, este tipo de incidentes suele identificarse con los términos “Lord” y “Lady”, empleados para exhibir actos de prepotencia o discriminación.