Loreto registra un homicidio por arma de fuego en la colonia INVI Miramar

La tarde del viernes 8 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia INVI Miramar, en Loreto. El hecho movilizó a corporaciones de seguridad y generó el inicio de una carpeta de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El reporte ingresó a las 16:58 horas. Vecinos alertaron sobre detonaciones en la calle 9, entre Honduras y Nicaragua. Al llegar, agentes de investigación y peritos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre tirado sobre el suelo de terracería. Vestía pantalón de mezclilla azul, camisa azul y tenis blancos.

Elementos de la PGJE levantaron y resguardaron los indicios bajo cadena de custodia para su análisis en laboratorios. Vecinos identificaron extraoficialmente a la víctima como “El Pepe”. La autoridad ministerial busca confirmar su identidad oficial.

La PGJE continúa las investigaciones para ubicar a los responsables y llevarlos ante un juez.

De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre el 1 y el 8 de agosto, Baja California Sur ha registrado seis homicidios dolosos.

