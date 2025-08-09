Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 9 de Agosto, 2025
Seguridad

Loreto registra un homicidio por arma de fuego en la colonia INVI Miramar

Asesinan a balazos a un hombre en la colonia INVI Miramar de Loreto; la PGJE investiga y vecinos lo identifican como “El Pepe”.
Daniela Lara
9 agosto, 2025
La tarde del viernes 8 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia INVI Miramar, en Loreto. El hecho movilizó a corporaciones de seguridad y generó el inicio de una carpeta de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

 

El reporte ingresó a las 16:58 horas. Vecinos alertaron sobre detonaciones en la calle 9, entre Honduras y Nicaragua. Al llegar, agentes de investigación y peritos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre tirado sobre el suelo de terracería. Vestía pantalón de mezclilla azul, camisa azul y tenis blancos.

 

Elementos de la PGJE levantaron y resguardaron los indicios bajo cadena de custodia para su análisis en laboratorios. Vecinos identificaron extraoficialmente a la víctima como “El Pepe”. La autoridad ministerial busca confirmar su identidad oficial.

La PGJE continúa las investigaciones para ubicar a los responsables y llevarlos ante un juez.

 

De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre el 1 y el 8 de agosto, Baja California Sur ha registrado seis homicidios dolosos.

