¡Atención Loreto y La Paz! Anuncian fechas para continuar con la solicitud de Viviendas para el Bienestar

¡Atención Loreto y La Paz! La Delegación de Programas para el Bienestar de Baja California Sur ha anunciado las fechas para continuar con la segunda etapa del registro al programa Vivienda para el Bienestar, que promueve el Gobierno de México.

La fecha para el registro en esta segunda etapa del programa será del 29 de septiembre al 2 de octubre y es importante que los residentes de los municipios de Loreto y La Paz acudan a inscribirse en módulos gratuitos.

Como beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar se priorizará a mujeres jefas de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, con créditos accesibles sin avalúo ni enganche.

Esta segunda etapa del programa Viviendas para el Bienestar también se enfoca en personas sin seguridad social, quienes podrán acceder a viviendas de hasta 35 metros cuadrados con costos iniciales por debajo de los 500 mil pesos, financiados por Conavi.

Horarios y lugares para unirse al programa Viviendas para el Bienestar

El registro, que arranca este lunes 29 de septiembre y concluye el viernes 2 de octubre, se realizará en horarios accesibles de 4:00 a 8:00 p.m.

Los módulos de Viviendas para el Bienestar estarán ubicados en puntos fácil acceso. En Loreto se ubicará el Parque Dante Rojas y en La Paz los módulos se distribuirán en cuatro ubicaciones estratégicas: el Parque de la Colonia Villas de Guadalupe, la Primaria Antonio Verdugo Verduzco, la Cancha Deportiva Márquez de León y el Parque de la Colonia Calafia.

Los interesados deben presentarse con los siguientes documentos: identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP reciente. El proceso es sencillo: un formulario inicial en el sitio, seguido de una verificación telefónica.

Quienes cumplan los requisitos para formar parte del programa Viviendas para el Bienestar serán contactados en las próximas semanas para una visita domiciliaria, donde se entregará la documentación oficial para avanzar en la solicitud del crédito.