Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Septiembre, 2025
HomeBCS¡Atención Loreto y La Paz! Anuncian fechas para continuar con la solicitud de Viviendas para el Bienestar
BCS

¡Atención Loreto y La Paz! Anuncian fechas para continuar con la solicitud de Viviendas para el Bienestar

En un esfuerzo por combatir la escasez de vivienda digna en Baja California Sur, la Sedatu y la Conavi inician la segunda etapa de registro del programa Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México
Carolina Solis
28 septiembre, 2025
0
22
Vivienda para el Bienestar

¡Atención Loreto y La Paz! La Delegación de Programas para el Bienestar de Baja California Sur ha anunciado las fechas para continuar con la segunda etapa del registro al programa Vivienda para el Bienestar, que promueve el Gobierno de México.

La fecha para el registro en esta segunda etapa del programa será del 29 de septiembre al 2 de octubre y es importante que los residentes de los municipios de Loreto y La Paz acudan a inscribirse en módulos gratuitos.

Como beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar se priorizará a mujeres jefas de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, con créditos accesibles sin avalúo ni enganche.

Puede ser una imagen de 2 personas y texto

Esta segunda etapa del programa Viviendas para el Bienestar también se enfoca en personas sin seguridad social, quienes podrán acceder a viviendas de hasta 35 metros cuadrados con costos iniciales por debajo de los 500 mil pesos, financiados por Conavi.

Horarios y lugares para unirse al programa Viviendas para el Bienestar

El registro, que arranca este lunes 29 de septiembre y concluye el viernes 2 de octubre, se realizará en horarios accesibles de 4:00 a 8:00 p.m.

Puede ser una imagen de texto que dice "Vivienda... Bienestar Programa TATA de Vivienda para ProgramadeViviendaparaeiBlenestar el Bienestar ASAMBLEA INFORMATIVA PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA Y30DESEPTIEMBRE 30 01Y02OCTUBRE 4:00 P.M. A 4:00P.M.A8:00P.M. 8:00P.. 8:00 CANCHA DANTE ROJAS, BLVD. SALVATIERRA COLONIA NUEVO EXPLORADORES Requisitos: CURP de impresión reciente INE vigente Comprobante de domicilio Gobierno de de Mexuo Bienestar Desarrollo DesarrolloTerritorial Territorial Sssan Conavi LTO JATANTARENIS иTиRTaHиTe"

Los módulos de Viviendas para el Bienestar estarán ubicados en puntos fácil acceso. En Loreto se ubicará el Parque Dante Rojas y en La Paz los módulos se distribuirán en cuatro ubicaciones estratégicas: el Parque de la Colonia Villas de Guadalupe, la Primaria Antonio Verdugo Verduzco, la Cancha Deportiva Márquez de León y el Parque de la Colonia Calafia.

Puede ser una imagen de 2 personas y texto que dice "Vivienda: Conavi 的 mnegane&asiclendapesedoemamr Piegrares Bienestar woelsnneczra.c.n REGÍSTRATE 2 da ETAPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS ACÉRCATE A LOS MODULOS DE REGISTRO PARQUE VILLAS DE GUADALUPE CALLE SANISIDRO COLONI NIA VILLAS GUADALUPE CANCHA DEPORTIVA MARQUEZ CALLE SAN ARCOS LONIAMARQUI AMÁROUE FON PRIMARIA ANTONIO VERDUGO PITAHAYA PARQUE CALAFIA CALLE CALAFIA ΚΌΙΟΝΑΑΙΑΑ ACUDE A PARTIR DEL 25JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE JUEVES Gobiernade de DesarrolloTerritorial Territorial Desarrollo México Conavi"

Los interesados deben presentarse con los siguientes documentos: identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP reciente. El proceso es sencillo: un formulario inicial en el sitio, seguido de una verificación telefónica.

Quienes cumplan los requisitos para formar parte del programa Viviendas para el Bienestar serán contactados en las próximas semanas para una visita domiciliaria, donde se entregará la documentación oficial para avanzar en la solicitud del crédito.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO  
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBCSBienestarVivienda
Articulo anterior

Ni Taylor Swift ni Adele: confirman al artista que dará el show ...

Siguiente articulo

Cohete de SpaceX sorprende a BCS y acapara redes sociales con bellas ...