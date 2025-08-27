Loreto: reportan manta vinculada al crimen organizado

De manera extraoficial, la mañana de este miércoles 27 de agosto se reportó la localización de una presunta manta con mensajes atribuidos al crimen organizado en el municipio de Loreto.

Hasta ahora, ninguna autoridad ni corporación de seguridad pública en Baja California Sur ha emitido un comunicado que confirme o dé detalles sobre el hecho.

El reporte ocurre en medio de un clima de violencia en la entidad. La noche del martes 26 de agosto, en la colonia Olímpico de Ciudad Constitución, se registraron detonaciones de arma de fuego que dejaron heridas a una mujer y a una menor de edad. En un hecho distinto, en Puerto San Carlos, un hombre perdió la vida tras un ataque armado.

Además, la semana pasada también se informó sobre la colocación de otra manta en Loreto. El mensaje incluía señalamientos contra funcionarios públicos y presuntos integrantes de grupos delictivos, aunque las autoridades tampoco han dado una postura oficial sobre ese caso.

