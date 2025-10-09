Loreto: descubre un Pueblo Mágico lleno de naturaleza, historia, aventura y tradición

Entre mar, desierto y montañas, el Pueblo Mágico de Loreto ofrece experiencias únicas para quienes buscan naturaleza, cultura y aventura.

Cuando se observa desde algún punto elevado, el Pueblo Mágico de Loreto impresiona por su encanto singular. Parece un lugar reservado solo para los más afortunados, y su combinación de tradición y modernidad lo confirma.

Loreto mantiene la esencia de un poblado pesquero, pero con un toque cosmopolita. Aunque se percibe apartado, ofrece numerosas actividades: desde explorar playas vírgenes y campos de golf de nivel internacional, hasta admirar misiones coloniales y pinturas rupestres. Sus verdaderas joyas son el Mar de Cortés y la Sierra de la Giganta, paisajes que enamoran a cualquier visitante.

El motivo: Parque Nacional Bahía de Loreto

El Parque Nacional Bahía de Loreto, con sus 206,580 hectáreas, es un paraíso natural que resguarda lobos marinos, playas, cactáceas gigantes, reptiles endémicos, arrecifes de coral y islas volcánicas con mezcla de sedimentos marinos. Su riqueza ecológica lo convierte en el escenario ideal para kayak, buceo, esnórquel y canotaje.

Entre sus habitantes más emblemáticos destaca la ballena gris, que recorre 16,000 kilómetros para aparearse y dar a luz, convirtiendo la Isla del Carmen en un punto obligado para la observación de cetáceos (de enero a marzo). Por su valor natural, la UNESCO lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad.

Observar ballenas grises y azules, los mamíferos más grandes del planeta, especialmente en la Isla del Carmen.

Imprescindibles

Pasear a caballo por la playa y sus alrededores.

Practicar bicicleta de montaña o senderismo en la Sierra de la Giganta .

Visitar la antigua salinera Bahía Salinas, en la Isla del Carmen.

Loreto es un destino que combina aventura, relajación y cultura. Desde la naturaleza salvaje hasta su historia y tradiciones, este Pueblo Mágico de Baja California Sur deja una huella imborrable en quienes lo visitan.