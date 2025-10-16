Loreto será sede del 4º Festival Cultural Latinoamericano: “Queremos que el mundo piense en Baja California Sur también como territorio biocultural”

En rueda de prensa realizada en el Centro de Convenciones y Expresión Cultural de Sudcalifornia, el director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), Víctor Hugo Caballero, presentó los detalles del 4º Festival Cultural Latinoamericano.

El evento se llevará a cabo los próximos 24 y 25 de octubre en Loreto, como parte del 328 aniversario de su fundación.

Caballero destacó que el festival busca mostrar la identidad cultural del estado más allá del turismo de lujo. Según explicó, el objetivo es destacar su arte, gastronomía e historia, elementos que reflejan la creatividad y diversidad de Baja California Sur.

“Sabemos que en términos turísticos somos una potencia mediática. Sin embargo, queremos que el mundo piense en Baja California Sur como un territorio biocultural, con historia, tradición y creatividad”, comentó.

Difusión binacional y cooperación cultural

El director señaló que el festival ha generado gran interés mediático a nivel binacional.

Después de la conferencia realizada en el Consulado de México en Tijuana, medios de San Diego, Tijuana, Mexicali, Ensenada y Rosarito difundieron la noticia. Este alcance demuestra el interés por el intercambio cultural entre las tres Californias: Baja California Sur, Baja California y California, Estados Unidos.

“En cuestión de horas ya teníamos más de una docena de notas en medios internacionales. Cada consulado colabora en la difusión, lo que nos permite mostrar a Baja California Sur desde otra perspectiva”, afirmó Caballero.

Música, arte y gastronomía para todos

El Festival Cultural Latinoamericano de Loreto ofrecerá un programa gratuito con música en vivo, danza, exposiciones, talleres y gastronomía, además de un mercado cultural en la Plaza Salvatierra, a partir de las 18:00 horas.

De acuerdo con el ISC, este encuentro busca fortalecer los lazos culturales latinoamericanos y difundir el patrimonio sudcaliforniano desde Loreto, considerada la capital histórica del estado.

“Queremos que Baja California Sur se conozca también por su arte y su gente, no solo por sus playas y su turismo”, finalizó el funcionario.