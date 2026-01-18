Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 18 de Enero, 2026
Loreto enfrenta suspensión de agua por ruptura en acueducto; alcaldesa anuncia trabajos de reparación

La falla en el acueducto de San Juan Londo dejó sin agua a toda la cabecera municipal
18 enero, 2026
Paz Ochoa Amador

Loreto, BCS.– La presidenta municipal de Loreto, Paz Ochoa Amador, informó a través de sus redes sociales sobre la suspensión del suministro de agua en la cabecera municipal. El corte se debió a la ruptura de un tramo de PVC en el kilómetro 22 del acueducto de San Juan Londo.

El anuncio, realizado el sábado, generó inquietud entre la ciudadanía. En los comentarios, varios usuarios preguntaron si la afectación alcanzaba a toda la ciudad. La alcaldesa confirmó que toda la cabecera municipal se quedó sin agua tras el incidente.

Reparación en marcha

Este domingo, Ochoa Amador emitió un nuevo mensaje. En él informó que ya comenzaron los trabajos de reparación para restablecer el servicio lo antes posible. En el video compartido, se observa al personal de mantenimiento realizando maniobras en el acueducto, con el objetivo de normalizar el suministro en las próximas horas.

El acueducto de San Juan Londo es la principal fuente de abastecimiento para Loreto. Por ello, cualquier falla en su infraestructura impacta directamente en la vida cotidiana de los habitantes. La alcaldesa pidió comprensión a la población y aseguró que se trabaja de forma inmediata para resolver la contingencia.

La suspensión temporal del servicio de agua en Loreto refleja la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica en la región. También evidencia la importancia de la comunicación directa entre autoridades y ciudadanía. Con los trabajos en marcha, se espera que el suministro quede restablecido en breve.

  Joven reportero especializado en periodismo deportivo, Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

