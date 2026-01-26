Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Loreto y Todos Santos reciben reconocimiento en Fitur por su posicionamiento en el turismo wellness

Loreto y Todos Santos fueron reconocidos con el premio “AireLibre Destino México” por su posicionamiento en turismo wellness, en el marco de la participación de Baja California Sur en FITUR.
26 enero, 2026
Los destinos sudcalifornianos de Loreto y Todos Santos recibieron el reconocimiento “AireLibre Destino México”, otorgado por la revista especializada México Desconocido, como resultado de su consolidación en el segmento de turismo wellness, enfocado en el bienestar, la naturaleza y las experiencias sostenibles.

El galardón fue entregado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel global, donde Baja California Sur fortaleció su promoción turística y su posicionamiento en mercados internacionales.

De acuerdo con autoridades estatales, este reconocimiento es resultado del trabajo coordinado entre el Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur (FITUES) y el Gobierno del Estado, quienes han impulsado estrategias orientadas a diversificar la oferta turística y fortalecer segmentos de alto valor, como el turismo de bienestar.

Loreto y Todos Santos, ambos Pueblos Mágicos, han desarrollado una oferta turística centrada en la conexión con la naturaleza, la tranquilidad de sus entornos y experiencias enfocadas en la salud, el descanso y el equilibrio, factores que han incrementado su atractivo entre viajeros nacionales e internacionales.

En este contexto, la participación de Baja California Sur en FITUR también permitió consolidar encuentros con aerolíneas, tour operadores e inversionistas, reforzando la proyección del estado como un destino turístico competitivo, diverso y sostenible.

