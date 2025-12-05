Los 5 destinos arqueológicos más románticos de México para una escapada en pareja

México cuenta con escenarios donde la historia, la cultura prehispánica y la naturaleza se combinan para crear experiencias íntimas. Estos son los cinco destinos arqueológicos ideales para una escapada romántica de fin de semana.

1. Teotihuacán, Estado de México

Ideal para parejas que buscan vivir la magia ancestral de las pirámides. Caminar por la Calzada de los Muertos, subir la Pirámide del Sol o volar en globo al amanecer convierte este sitio en uno de los más románticos del país.

2. Palenque, Chiapas

Rodeada de selva, la Zona Arqueológica de Palenque ofrece una atmósfera íntima entre templos y naturaleza. Es perfecta para parejas que desean una experiencia espiritual y desconectada.

3. Chichén Itzá, Yucatán

El imponente Templo de Kukulkán es uno de los mayores atractivos para quienes buscan una escapada en pareja. La combinación de historia maya, cenotes y gastronomía yucateca crea un viaje inolvidable.

4. Monte Albán, Oaxaca

Con sus terrazas zapotecas y vistas privilegiadas del valle, Monte Albán es un sitio ideal para recorrer lentamente con la pareja y disfrutar la riqueza histórica y cultural de Oaxaca.

5. Tulum, Quintana Roo

La única zona arqueológica construida frente al Caribe. Las parejas pueden explorar sus templos y luego relajarse en playas turquesa o en hoteles boutique rodeados de naturaleza.