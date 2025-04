Los Alegres del Barranco rompen el silencio: “No fue un homenaje… no somos así”

La agrupación de Los Alegres del Barranco rompió el silencio luego de que el pasado sábado 29 de marzo proyectara imágenes del capo Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” durante uno de sus conciertos en el Auditorio Telmex y aseguraron que no se le rindió homenaje “a nadie”.

A través de un video en su cuenta de YouTube, los cuatro integrantes, que aparecen sentados en medio de una sala, ofrecieron una disculpa por lo ocurrido en el recinto administrado por la UDG y aseguraron que no quería ofender al público.

“Queremos ofrecer unas disculpas por lo ocurrido en nuestro concierto en Guadalajara. Lamentamos que una parte de nuestro show haya sido malinterpretado o haya salido gente ofendida. Jamás fue nuestra intención ofender a nadie”, dijo uno de los integrantes.

Agregaron que a lo largo de su carrera han utilizado su música para contar historias “populares que existen en nuestra cultura (…) lo nuestro siempre ha sido musicalizar historias”.

Aunque en ningún momento mencionan el nombre del “Mencho”, se comprometen a tener una mayor supervisión en cuanto al material que se proyecta durante sus conciertos, pero también reiteraron que no realizaron ningún homenaje, como se ha manejado.

“Queremos hacer un énfasis que no se le hizo homenaje a nadie. No fue un homenaje para nadie, ningún personaje. Nosotros no somos así y es algo que tampoco nos representa”, finalizaron.

Cabe destacar que luego del escándalo que se originó, las autoridades de Estados Unidos decidieron revocarlas las visas de turista y trabajo a los cuatro integrantes, alegando supuestos vínculos criminales.

Aunado a eso, varias de sus presentaciones en otros estados de México han sido cancelados, para evitar que se haga apología del delito.