Los Cabos refuerza una agricultura productiva y resiliente en Asamblea Nacional de Usuarios de Riego

El H. XV Ayuntamiento de Los Cabos participó en la XXXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, un encuentro dedicado a fortalecer el uso responsable del agua en la agricultura. El director municipal de Desarrollo Rural, Raúl Montaño Ojeda, acudió en representación del alcalde Christian Agúndez Gómez.

La XXXI Asamblea General Ordinaria se realizó del 18 al 20 de noviembre en el Hotel Krystal Grand Los Cabos. Reunió a más de mil participantes, entre usuarios, líderes de módulos y representantes del sector agrícola, creando un espacio clave para compartir experiencias y construir estrategias para el desarrollo del campo.

Durante el evento se analizaron temas prioritarios sobre el uso eficiente del agua y la transición hacia sistemas de riego sustentables. Estos esfuerzos buscan impulsar una agricultura productiva y resiliente, capaz de enfrentar los retos hídricos actuales.

El director Raúl Montaño Ojeda subrayó que la presencia del Ayuntamiento es fundamental para acercar beneficios a más de mil productores locales. Señaló que la colaboración institucional es decisiva para fortalecer una agricultura productiva y resiliente en el municipio.

Este trabajo se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para mejorar el desarrollo rural y promover prácticas que eleven el bienestar de las comunidades, reforzando su compromiso con una agricultura productiva y resiliente.