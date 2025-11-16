Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 15 de Noviembre, 2025
HomeLos CabosLos Cabos: Agúndez destaca obras y seguridad en su informe
Los Cabos

Los Cabos: Agúndez destaca obras y seguridad en su informe

El alcalde Christian Agúndez rindió su Primer Informe de Gobierno, donde destacó inversiones en obra pública, programas sociales, seguridad, turismo y gestión del agua, además de anunciar 31 denuncias por presuntas irregularidades de la administración anterior.
Daniela Lara
15 noviembre, 2025
0
25
Los Cabos: Agúndez destaca obras y seguridad en su informe

El presidente municipal de Los Cabos, Baja California Sur (BCS), Christian Agúndez, presentó su Primer Informe de Gobierno, donde resaltó avances en obra pública, programas sociales, turismo, seguridad y gestión del agua, además de anunciar denuncias por presuntas irregularidades de la administración anterior.

El alcalde informó inversiones en pavimentación, parques, unidades deportivas, mejoramiento de vivienda y obras en comunidades rurales. También destacó apoyos alimentarios, becas para estudiantes y la apertura de la Unidad Médica Altamira.

En turismo, reportó que Los Cabos recibió 4.5 millones de visitantes en el último año y obtuvo 27 certificaciones Blue Flag en playas.

En materia de agua, el Ayuntamiento rehabilitó pozos y redes, y reportó un avance del 42% en la nueva planta desalinizadora, que aportará más agua para Cabo San Lucas.

En infraestructura, se ejercieron más de 240 millones de pesos en pavimentación y proyectos viales.

En seguridad, la administración incorporó nuevas patrullas, sistemas de videovigilancia y acciones de atención a mujeres mediante la Mesa Violeta.

El gobierno municipal presentó 31 denuncias por irregularidades heredadas en obras y recursos públicos. También reportó acciones ambientales, como la restauración del Estero de San José y la protección de tortugas marinas, con más de 857 mil crías liberadas.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

 

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasChristian AgúndezInforme de gobierno
Articulo anterior

México y Uruguay empatan sin goles rumbo al Mundial 2026

Siguiente articulo

Marcha de Generación Z: Reporta 80 lesionados y 20 detenidos en disturbios ...