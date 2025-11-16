Los Cabos: Agúndez destaca obras y seguridad en su informe

El presidente municipal de Los Cabos, Baja California Sur (BCS), Christian Agúndez, presentó su Primer Informe de Gobierno, donde resaltó avances en obra pública, programas sociales, turismo, seguridad y gestión del agua, además de anunciar denuncias por presuntas irregularidades de la administración anterior.

El alcalde informó inversiones en pavimentación, parques, unidades deportivas, mejoramiento de vivienda y obras en comunidades rurales. También destacó apoyos alimentarios, becas para estudiantes y la apertura de la Unidad Médica Altamira.

En turismo, reportó que Los Cabos recibió 4.5 millones de visitantes en el último año y obtuvo 27 certificaciones Blue Flag en playas.

En materia de agua, el Ayuntamiento rehabilitó pozos y redes, y reportó un avance del 42% en la nueva planta desalinizadora, que aportará más agua para Cabo San Lucas.

En infraestructura, se ejercieron más de 240 millones de pesos en pavimentación y proyectos viales.

En seguridad, la administración incorporó nuevas patrullas, sistemas de videovigilancia y acciones de atención a mujeres mediante la Mesa Violeta.

El gobierno municipal presentó 31 denuncias por irregularidades heredadas en obras y recursos públicos. También reportó acciones ambientales, como la restauración del Estero de San José y la protección de tortugas marinas, con más de 857 mil crías liberadas.