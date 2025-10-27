Los Cabos alista 17 panteones para recibir a dolientes durante el Día de Muertos

Con la cercanía del Día de Muertos, las autoridades locales intensifican los trabajos de limpieza y rehabilitación en los panteones municipales, con el objetivo de ofrecer espacios limpios, seguros y accesibles para las familias que acuden a visitar a sus seres queridos.

En entrevista exclusiva, Ernesto Montaño Castro, director general de Servicios Públicos de Los Cabos, informó que durante los últimos días se han reforzado las labores de mantenimiento, centradas en el retiro de naturaleza muerta, deshierbe y arreglo de accesos y andadores.

“Los panteones prácticamente estamos a dos o tres días de que estén listos, la verdad es que estamos realizando jornadas intensas de limpieza, de retiro de naturaleza muerta de lo mismo que llevan los dolientes a las tumbas, deshierbe y todo lo que ocasiona las lluvias. Además, estamos arreglando los accesos, andadores y caminos, dando una reconstrucción para que la gente pueda moverse con comodidad y no estén batallando en algún accidente alguna persona”, expresó Montaño Castro.

El funcionario explicó que el volumen de residuos recolectados varía según el tamaño de cada cementerio, ya que en algunos casos se han retirado hasta tres camiones de basura acumulada, incluyendo hierba y restos de poda.

Estas acciones buscan garantizar que las familias puedan acudir a los panteones municipales en condiciones adecuadas, con campos santos limpios y seguros, especialmente para las personas mayores que suelen visitar las tumbas de sus seres queridos durante estas fechas.

Sobre la capacidad de los cementerios, Montaño Castro reconoció que la mayoría de los panteones municipales ya cuentan con pocos espacios disponibles, por lo que se gestionan nuevas áreas para ampliar la disponibilidad en el municipio.

“Definitivamente, los panteones ya están ocupados en su mayor parte, la verdad es que ya tienen bajos porcentajes de espacios libres, pero ya se está, a través de la sindicatura gestionando espacios nuevos para tener panteones municipales nuevos”, agregó.

Durante estas fechas, se espera un gran número de visitantes en los panteones, quienes además de recorrer los espacios, limpian y arreglan las tumbas de sus seres queridos, colocan flores, veladoras y adornos tradicionales, en un ambiente de respeto y recuerdo hacia quienes ya partieron.