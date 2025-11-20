Los Cabos conmemora el 115° Aniversario de la Revolución Mexicana con ceremonia cívica

El Ayuntamiento conmemoró el 115° Aniversario de la Revolución Mexicana con una ceremonia cívica e izamiento de bandera en la plaza pública José Antonio Mijares. El acto fue encabezado por el secretario general Alberto Rentería Santana, en representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, acompañado de autoridades municipales, representantes de fuerzas armadas y alumnado de distintos niveles.

Durante su mensaje, Rentería Santana subrayó que el 115° Aniversario de la Revolución Mexicana recuerda un movimiento decisivo que marcó la lucha por la justicia, igualdad y libertad. Señaló que esta fecha honra a quienes impulsaron ideales democráticos y defendieron los derechos de la población más vulnerable, contribuyendo a la transformación de la vida pública del país.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a fortalecer la unidad y el trabajo colectivo para consolidar el bienestar del municipio. Afirmó que Los Cabos continúa avanzando con responsabilidad cívica y voluntad institucional, principios que guiaron la Revolución Mexicana y que hoy siguen siendo fundamentales para el servicio público.

Como parte del programa, se entregaron reconocimientos a las y los estudiantes ganadores del Concurso Municipal de Oratoria “La Revolución Mexicana”. También se presentó una participación artística por niñas y niños de segundo grado de la primaria Francisco Payen Sandoval.

Al evento del 115° Aniversario de la Revolución Mexicana asistieron la directora municipal de Educación, Juana Ortiz; la directora de Catastro, Judith Díaz Spíndola; el VIII regidor Celestino Atienzo Beltrán; el director de Seguridad Pública, Christopher Jordi López Monje; y el representante del Gobierno del Estado, René Núñez Cosío, entre otras autoridades.