Alcalde de Los Cabos otorga apoyos económicos a 15 familias del municipio

El presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, entregó este jueves 15 apoyos económicos a familias del municipio, destinados principalmente a cubrir gastos médicos y de salud.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que estos apoyos forman parte del trabajo diario de la administración, orientado a respaldar a los grupos de atención prioritaria.

“Seguimos entregando apoyos a las personas que más lo requieren; en el Ayuntamiento de Los Cabos estamos con los brazos y las puertas abiertas”, afirmó Agúndez Gómez.

Por su parte, Manuel Guerrero Avilés, director municipal de Atención Ciudadana, informó que los recursos entregados en esta jornada ascienden a cerca de $200 mil pesos. Explicó que estas acciones se realizan de forma semanal y que durante septiembre se estima una inversión total de $2.5 millones de pesos, beneficiando a más familias cabeñas.

Finalmente, Cinthia Verónica Gómez Beltrán, vecina de la colonia Santa Rosa y beneficiaria, agradeció el apoyo recibido.

“El apoyo que solicité fue para trasladar a mi mamá a Ciudad Obregón debido a una fractura de cadera. Estoy agradecida con el presidente Christian Agúndez por el respaldo; que siga ayudando a las personas que más lo necesitan y que la vida se lo multiplique”, expresó.

